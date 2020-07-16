Москва, , 13:22 — REGNUM Правительство РФ подготовило поправки в Налоговый кодекс с послаблениями для печатных СМИ и книгоиздателей. Об этом 16 июля сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

По его словам, поправки позволяют списывать до 30% стоимости тиража печатной продукции, устаревшей или потерявшей товарный вид.

«Почти треть бракованных или нераспроданных книг, журналов, газет в этом случае можно будет отнести на расходы и снизить обязательства по налогу на прибыль соответственно», — заявил Мишустин.

Он напомнил, что сейчас такая помощь предоставляется лишь для десятой части тиража.

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