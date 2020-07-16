Иркутск, , 13:22 — REGNUM В Иркутской области сегодня, 16 июля, работает заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. Вместе с врио губернатора Игорем Кобзевым он проинспектировал ход восстановительных работ в Тулуне, значительно пострадавшем от мощнейшего наводнения и дал положительную оценку увиденному. Подробности сообщает официальный сайт региона.

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин и глава Приангарья Игорь Кобзев проинспектировали ход восстановительных работ в Тулуне Правительство Иркутской области

«Я считаю, что команда Игоря Кобзева за такое короткое время проделала в Тулуне колоссальную работу. Вопросов, конечно, много. Очень сильно повлияла ситуация с коронавирусом — и на мобилизацию рабочей силы, и на поставку материалов.

Но в целом, все работы идут. Мы точно уже увидим к сентябрю красавицу-школу с двумя бассейнами, спортивными и актовым залами. Это школа высочайшего уровня, которая станет украшением города», — подчеркнул столичный чиновник.

Вместе с тем, зампред российского правительства заметил, что необходимо ускорить работу по капитальному ремонту улицы Ленина и строительству жилья для семей, потерявших дома в результате наводнения прошлого года.

Исполняющий обязанности губернатора Иркутской области отметил важность всех этих мероприятий для безопасности жителей региона:

«За последние двое суток почти месячная норма осадков выпала в Иркутске и ряде районов. Нужно проводить превентивные мероприятия, чтобы никакие природные явления не могли влиять на качество жизни людей», — сказал Игорь Кобзев.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось с 26 июня 2019 года: после длительных дождей реки вышли из берегов и подтопили более 100 населённых пунктов. Наиболее пострадали Тулун и Нижнеудинск. Президент России Владимир Путин трижды приезжал в Приангарье и лично решал проблемы региона.

Паводковая обстановка в Иркутской области ухудшается уже третий день.

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