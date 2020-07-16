Тбилиси, , 13:15 — REGNUM Статус высокогорных сел в Грузии будет присвоен еще 59 населенным пунктам, и на жителей этих сел распространятся льготы, которыми пользуется население высокогорных регионов, заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария на заседании правительства 16 июля.

По его информации, на сегодняшнем заседании правительство примет решение о присвоении такого статуса селам Горского, Душетского, Тианетского, Аспиндзского и Дманисского районов. В том числе, такой статус получат 19 населенных пунктов, размещенных у так называемой «линии оккупации». Высокогорным станет в поселок Гомисмта в регионе Гурия.

А число жителей высокогорных регионов в результате присвоения этого статуса 59 населенным пунктам вырастет на 26 тысяч человек.