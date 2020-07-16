Киев, , 12:58 — REGNUM Импорт газа на Украину из стран ЕС в 2020 году достиг рекордных объемов за последние пять лет.

Об этом говорится в сообщении госкомпании-оператора ГТС Украины, обнародованном сегодня, 16 июля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно источнику, с начала года на Украину импортировали 8,056 млрд кубометров, что на четверть больше, чем за тот же период прошлого года, когда Киев интенсивно готовился к переговорам с Россией по новому транзитному контракту.

Сейчас же повышение импорта связано со значительным ростом спроса европейских компаний на хранение газа в украинских хранилищах в режиме «таможенный склад». Согласно данным оператора, более половины импорта (4,5 млрд кубометров газа) направили в ПХГ для хранения на «таможенном складе».

В компании также уточнили, что 54% всего объема импортировано через виртуальный реверс, который стал доступен с началом 2020 г.

ИА REGNUM напоминает, что в июле на Украине уже заявляли, что суточный показательимпорта газа из ЕС достиг показателя в 70 млн кубометров, что также является рекордным показателем импорта газа с 2014 г.