Тбилиси, , 12:55 — REGNUM Правительство Грузии продолжит оказание целевой помощи определенным социальным группам населения в условиях продолжающейся пандемии коронавируса, заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария на заседании правительства 16 июля.

Премьер отметил, что вызванные пандемией риски и ее влияние на экономику и социальное состояние населения продлится, вероятно, до конца года, поэтому он поручил министерству финансов пересмотреть списки граждан, которые ранее получили от государства социальную помощь, и определить те категории, которым необходимо оказать такую помощь еще раз.

По его информации, в рамках государственной программы различные виды социальной помощи и компенсаций получила 721 тысяча граждан, программой поддержки государства воспользовались также более 70 тысяч фермеров. Но так как приближается сезон ртвели, Георгий Гахария поручил министру охраны окружающей среды и сельского хозяйства определить размеры помощи, которую государство окажет фермерам для успешной уборки и реализации урожая винограда.