Москва, , 12:52 — REGNUM Рост заработных плат жителей РФ за первое полугодие 2020 года на 3−4% по сравнению с 2019 годом — это продолжение тренда прошлых лет, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 16 июля, комментируя соответствующую статистику ресурса hh.ru.

«hh.ru ориентируется на вакансии, — сказал Делягин. — Соответственно вакансии касаются активной части бизнеса, активных людей. И достаточно культурной части бизнеса и культурных людей. Если вакансия удовлетворена, это очень хорошо, но не значит, что человек получает эту заработную плату, и это не значит, что все получают такую заработную плату. Многие вакансии не удовлетворяются годами. Даже если мы примем, что заработная плата выросла на 3−4%, то надо учесть, что первое полугодие было очень разным. Были мирные январь и февраль. Был пограничный март, и был апрель, когда все было закрыто на замок. А еще был июнь, когда все наконец-то начали дышать. А 3−4% — это просто продолжение тренда прошлых лет».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Росстат сообщил, что суммарная задолженность по заработной плате в России в июне снизилась на 221,7 млн рублей, или на 9,2%, и по состоянию на 1 июля составила 2194,2 млн рублей.

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