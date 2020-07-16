Ижевск, , 12:51 — REGNUM В Удмуртии на текущую дату сенокос завершен на площади 25,6 тыс. га, что составляет 60% от годового плана. На аналогичную дату в прошлом году сенокос был выполнен на 52% площадей, сообщает минсельхоз республики.

По сравнению с предыдущем годом увеличился темп заготовки сенажа, сейчас уже выполнено 95% от плана, в прошлом году — 65%.

При этом ряд районов республики перевыполнили план заготовки кормов: в Воткинском районе заготовили 200% от плана, в Юкаменском — 164%, в Камбарском — 141%, в Алнашском — 138%, в Завьяловском — 122%.

По оперативным данным на 15 июля, запасено уже 20,2 ц кормовых единиц (к. ед.) в расчете на одну условную голову скота при потребности 25 ц к. ед. — это примерно в 2 раза больше, чем в прошлом году на эту дату.

Как сообщало ИА REGNUM, в трёх хозяйствах республики впервые провели работу по трансплантации эмбрионов крупного рогатого скота. Всего было пересажено 23 эмбриона импортной селекции с выдающейся родословной. Технология трансплантации эмбрионов КРС позволяет от одной пары выдающихся производителей получить несколько десятков потомков за год.