Москва, , 12:51 — REGNUM Работодатели в РФ используют ряд уловок для того, чтобы избежать ответственности за невыплату своим работникам их заработных плат. Об этом 16 июля корреспонденту ИА REGNUM рассказал экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Так он прокомментировал новость о том, что суммарная задолженность по заработной плате в России в июне снизилась на 221,7 млн рублей, или на 9,2%, и по состоянию на 1 июля составила 2194,2 млн рублей.

«Надо учитывать специфику этого экономического показателя. Дело в том, что у нас в стране за двухмесячную задолженность по заработной плате уже наступают серьезные санкции для работодателя. Поэтому этот показатель занижается всеми силами, — сказал Делягин. — Поэтому существует масса приемов, с помощью которых можно задерживая заработную плату, но не попадать под санкции. Можно выплачивать людям часть заработной платы, можно отправлять людей в неоплачиваемый отпуск. Если люди продолжают работать, то их можно переводить на частичный рабочий день. Можно заключать соглашения, и в рамках соглашения это не будет просроченной задолженностью по заработной плате. Если работники предприятия видят, что все плохо, то они на это соглашаются. Потому что лучше иметь надежду, но не иметь денег, чем не иметь ни того ни другого».

Наконец, как подчеркнул Делягин, если предприятие временно закрылось, скажем, на карантин, то все зависит от мастерства юриста, который может всё оформить так, чтобы задолженность по заработной плате не возникала.

«Динамика долга по заработной плате является индикатором. И если он подскакивает, то надо напрягаться и искать, что происходит. Но если долг по зарплате не растет или если он снижается, то это не значит, что у всех всё хорошо», — подытожил Делягин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, из общей суммы невыплаченной заработной платы 915,6 млн рублей (41,7%) приходится на долги, образовавшиеся в текущем году, ещё 529,5 млн рублей (24,1%) — долги, сохраняющиеся с 2019 года, 749,1 млн рублей (34,2%) — с 2018 года и ранее.