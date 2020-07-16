Сеул, , 12:57 — REGNUM Донорами плазмы для разработки вакцины от коронавируса в Южной Корее стали более 400 человек. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Центрального штаба по борьбе с эпидемиями.

По их словам, из 950 человек, переболевших COVID-19 и выразивших желание стать донорами, плазму сдали 444 человек.

Известно, что число желающих увеличилось благодаря забору плазмы у жителей Тэгу и провинции Кёнсан-Пукто, где ранее было выявлено большое количество заражённых.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Южной Корее выявили 61 случай заражения коронавирусом нового типа. Общее число новых случаев увеличилось до 13 612 человек.