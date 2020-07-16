Москва, , 12:43 — REGNUM По состоянию на 1 июля 2020 года внешний долг корпоративного сектора экономики России составил $17,25 млрд. Это следует из данных Центрального банка РФ.

Этот показатель оказался самым большим за последние шесть лет. Эксперты отмечают, что российские корпорации занимают иностранную валюту за счет выгодных предложений иностранных банков.

В частности, некоторые банки предлагают отрицательную ставку по кредиту. В Японии она составляет 0,1%, а в некоторых странах — превышает 0,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, объем внешнего долга России по итогам второго квартала 2020 года составил $477,2 млрд, что на $14,2 млрд меньше, чем в начале года.

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