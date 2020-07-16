Ижевск, , 12:43 — REGNUM В трех хозяйствах Удмуртии впервые провели работу по трансплантации эмбрионов крупного рогатого скота. Об этом сообщает пресс-служба минсельхоза республики на своей странице в социальной сети.

Трансплантация проводилась совместно специалистами ООО «Можгаплем» и АО «Московское» в СПК «Родина» Граховского района и двух хозяйствах Вавожского района — колхоз (СХПК) «им. Мичурина» и СХПК — колхоз «Луч». Всего было пересажено 23 эмбриона импортной селекции с выдающейся родословной.

Технология трансплантации эмбрионов КРС позволяет от одной пары выдающихся производителей получить несколько десятков потомков за год. Это дает возможность дальнейшего совершенствования породы, популяции или стада.

ИА REGNUM напоминает, с начала года объем экспорта продукции АПК Удмуртии вырос на 32% при сравнении с аналогичным периодом прошлого года. По состоянию на 10 июня, объем экспорта составил 1,85 млн долларов США. По словам главы минсельхоза республики Ольги Абрамовой, планируется, что по итогам года объем экспорта сельхозпродукции республики достигнет 5 млн долларов. Причём по итогам прошлого года показатель достиг 2,7 млн долларов.