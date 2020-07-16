Чита, , 12:36 — REGNUM Жарким и засушливым лето-2020 выдалось во многих регионах Сибири. Не обошлось без проблем и в Забайкальском крае, который с осени 2018 года вошёл в состав Дальневосточного федерального округа. Как сообщает «Забайкальский рабочий» со ссылкой на слова министра сельского хозяйства региона Дениса Бочкарева, власти прорабатывают вопрос вызова искусственных осадков над посадками.

«Мы сейчас прорабатываем вариант с вызовом искусственных осадков. Делаем мы это через крупные компании. Договариваемся, чтобы они заказали данную услугу, а мы бы частично её просубсидировали, насколько нам позволяет бюджет», — пояснил чиновник.

Как уже сообщало ИА REGNUM, небывалая засуха погубила посевы в 23 районах Алтайского края, но власти региона затянули с объявлением режима ЧС, поэтому к концу года не исключена волна банкротств среди аграриев региона.

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