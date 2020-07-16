Элиста, , 12:30 — REGNUM Калмыцкой УФАС России вынесло решение об отмене результатов аукциона на закупку магнитно-резонансного томографа на сумму 90 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства.

С жалобой на действия уполномоченного органа (службы регулирования контрактной системы в сфере закупок Республики Калмыкия) и заказчика (министерства здравоохранения Республики Калмыкия) при организации аукциона обратился индивидуальный предприниматель. Заявитель указал на нарушения при составлении технического задания — требования к характеристикам товара подходили под одного конкретного производителя. Нарушения были подтверждены комиссией антимонопольного органа.

«Калмыцкое УФАС России признало министерство здравоохранения Республики Калмыкия, уполномоченный орган — службу регулирования контрактной системы в сфере закупок Республики Калмыкия нарушившими требования закона о контрактной системе и предписало аннулировать аукцион», — уточнили в ведомстве.