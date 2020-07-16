Ханой, , 12:25 — REGNUM Начиная с августа Вьетнам планирует возобновить регулярное авиасообщение с шестью странами Азии. Об этом сообщает вьетнамская онлайн-газета VnExpress со ссылкой на представителей министерства транспорта Вьетнама.

Согласно опубликованным данным, авиасообщение планируется возобновить с Южной Кореей, Китаем, Японией, Камбоджей и Лаосом.

Известно, что въезд в страну будет осуществляться исключительно при наличии визы, а после прибытия все пассажиры будут обязаны пройти карантин.

Напомним, что с середины марта текущего года власти Вьетнама запретили въезд иностранцам на территорию страны в целях профилактики коронавируса.

В настоящее время во Вьетнаме выявлено более 380 случая заражения коронавирусом.