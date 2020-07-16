Москва, , 12:14 — REGNUM Арбитраж Москвы до 14 августа 2020 года оставил без движения иск департамента городского имущества Москвы к арендатору крупного земельного участка в столице. Сумма претензий превышает 53,983 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

Иск был подан к ЗАО «Экспотрейд» 8 июля 2020 года. Через день из-за недочетов судья Голоушкина оставила претензии без движения. Департамент требует взыскать задолженность «по договору аренды земельного участка от 21.04.1995 №М-06−002120 по основному долгу в размере 34 260 286,73 руб. за период с 4 кв. 2017 по 3 кв. 2019, пени за период с 26.12.2017 по 30.09.2019 в размере 19 723 115,92 рубля».

В январе 2020 года суд удовлетворил уже один иск департамента к «Экспотрейд», взыскав в пользу истца 2,1 млн рублей пени по договору аренды земельного участка общей площадью 59 699 кв. м, расположенного на Павелецкой набережной, владение 2. Договор был заключен в 1995 году с ОАО «Московский завод координатно-точных станков», но с 2009 года права арендатора перешли к ЗАО «Экспотрейд». Изначально департамент просил взыскать более 57 млн рублей долга по аренде и пени в размере 116,75 млн рублей, но суд удовлетворил иск частично.

По данным ЕГРЮЛ, компания-ответчик создана в октябре 2007 года для управления недвижимостью. Уставный капитал — более 30 млн рублей.