Ульяновск, , 12:13 — REGNUM В Ульяновске для разгрузки улично-дорожной сети планируют построить ещё один мост через Свиягу. Данный вопрос был поднят главой Ульяновска Сергеем Панчиным в ходе осмотра ремонта Императорского моста и обсуждения транспортных вопросов с губернатором региона Сергеем Морозовым.

По сообщениям местных СМИ, из-за перегрузки дорожной сети встал вопрос строительства ещё одного моста через реку Свиягу — в створе улиц Шевченко Ленинского района и засвияжской Смычки. Кроме того, предполагается реконструировать эстакаду моста по улице Минаева.

Предварительно принято решение о разработке проектно-сметной документации в 2020 году, ориентировочно строительство может начаться в 2022 году.

По итогам рабочей поездки губернатор Сергей Морозов заявил, что на «месте приняли решение о выделении дополнительного финансирования в размере 160 млн рублей на ремонт еще семи городских улиц», в результате в Ульяновске будет приведено в нормативное состояние 26 объектов. В настоящее время в областной столице ремонтируются 19 участков.

Всего на ремонт дорог Ульяновской области дополнительно из федерального бюджета поступит 340 млн рублей.