Вашингтон, 16 июля 2020, 12:10 — REGNUM Платежная система Visa заняла существенную долю рынка платежей в рассрочку и организовала сотрудничество со множеством партнеров в США, пишет издание PYMNTS.
Отмечается, что Visa разрабатывает новое предложение, которое позволит клиентам оформлять рассрочку через кредитную карту. Предложение будет действовать на территории США.
«Учитывая скорость роста спроса на рассрочку, мы используем уже действующие части кредитной системы для расширения рассрочки в каждой карте Visa», — сказал руководитель продуктов рассрочки Visa.
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