Тбилиси, , 12:03 — REGNUM Экономика Грузии после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, начала восстанавливаться. Об этом 16 июля заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария во время заседания, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"Некоторые позитивные признаки уже появились в нашей экономике, и активность за пределами туристического сектора явно увеличилась», — сказал глава грузинского правительства.

Гахария сообщил, что есть положительная динамика спроса на недвижимость и строительные материалы, наблюдается рост налоговых поступлений. Он также указал на то, что объем экспорта сократился, но не так сильно, как это прогнозировали.

Премьер-министр отметил, что правительству страны теперь нужно готовиться к ее стабилизации.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Нацбанка Грузии, в стране сокращение товарооборота в июне составило 16,3%. Экспорт сократился на 15,6%.

Читайте ранее в этом сюжете: Грузия начала экспортировать медицинские маски в США и на Украину