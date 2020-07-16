Москва, , 11:51 — REGNUM Экономический кризис в России может привести к появлению новой волны претензий обманутых дольщиков, пишет «Новая газета» со ссылкой на данные Высшей школы экономики.

Отмечается, что около 20% всех строительных компаний находится на гране банкротства — на сегодняшний день не завершено строительство 10 млн кв. метров жилья.

Полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что отрасль оказалась не готова к строительству больших объемов жилья. По его мнению, проблемы связаны с регулированием отрасли.

«Надеемся, что в целом в РФ все регулирование будет упрощено и строить можно будет быстро, качественно, беспрепятственно, не так, как сейчас», — сказал Трутнев.

Напомним, 15 июля в Счетной палате России сообщили, что в стране выросли риски увеличения числа обманутых дольщиков. В ведомстве отметили, что в России отсутствует точный и достоверный учет участников долевого строительства.

https://regnum.ru/news/3011667.html