Казань, , 11:52 — REGNUM Авиационная отрасль Татарии за первое полугодие текущего года обслужила на 52,6% меньше пассажиров, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом рассказал замминистра транспорта и дорожного хозяйства РТ Андрей Егоров.

С его слов, за отчетный период 2020 года аэропортами обслужено более 913 тыс. пассажиров. В частности, в международном аэропорту «Казань» пассажиропоток снизился на 53,1%, аэропорт «Бегишево» — на 53,5%. Лишь воздушная гавань «Бугульма» сработала в плюс, здесь зафиксирован прирост на 1,09%. Основная причина снижения пассажиропотока — введение ограничений на полеты в связи с распространением коронавирусной инфекции во 2-ом квартале текущего года.

Для компенсации убытков аэропорты Татарии подали заявки на получение субсидий из федерального бюджета. В настоящий момент к международному авиасообщению готовятся все аэропорты республики. Для запуска авиарейсов за границу ожидаются соответствующие решения федеральных властей. Лишь после этого регионы возобновят международные авиаперевозки.

Ранее ИА REGNUM сообщало, министр транспорта России Евгений Дитрих выразил надежду на открытие международных авиарейсов в июле. Для начала необходимо восстановить внутренние перевозки, после этого, если ведомство получит соответствующее разрешение, можно открывать международные линии.

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