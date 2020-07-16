Чебоксары, , 11:48 — REGNUM В столице Чувашии для финансирования дефицита бюджета планируют взять коммерческий кредит на 300 млн рублей. Соответствующее извещение о проведении аукциона опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Заказчиком выступает администрация Чебоксар. Мэрии понадобились услуги по предоставлению кредита открытием возобновляемой кредитной линии в сумме 350 млн рублей. отмечается, что данные средства будут направлены «для финансирования дефицита бюджета города Чебоксары и погашения долговых обязательств города».

Начальная (максимальная) цена контракта определена в размере 20 884 931 рублей 51 копейку при ставке 5,5% годовых. Данные средства предусмотрены в бюджете Чебоксар.

«Срок использования кредита (транша) — не более 396 дней, срок погашения кредита — не позднее 26 августа 2021 года», — отмечается, в частности, в документации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее администрация Чебоксар опубликовала на портале госуслуг информацию о том, что планирует взять три коммерческих кредита по 100 млн рублей каждый. Начальная (максимальная) цена контракта по всем аукционам определена одна и та же: 11 527 397 рублей 26 копеек, ставка — 5,5% годовых.

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