Найроби, 16 июля 2020, 11:51 — REGNUM Экспорт авокадо из Кении достиг рекордных объемов, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом сообщает местная газета Daily Nation.
В первом полугодии страна продала более 58 400 тонн авокадо в 42 страны мира, что почти соответствует общему объему экспорта в прошлом году. Страна получила более $75 млн от экспорта авокадо.
«Высокие показатели экспорта также можно объяснить увеличением посевных площадей авокадо и качеством плодов, производимых нашими фермерами. Мы взволнованы перспективами роста спроса на продукт», — заявил председатель Общества авокадо Кении, ассоциации производителей авокадо.
Кения входит в число ведущих мировых производителей авокадо, отмечают репортеры.