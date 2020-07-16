Москва, , 11:39 — REGNUM Арбитраж Московской области 24 августа 2020 года приступит к рассмотрению иска иностранной компании «Исова Инвестментс Лимитед», которую называли подконтрольной покойному миллиардеру Дмитрию Босову. Ответчиками по делу выступают бывший топ-менеджер компании «ВостокУголь» и бизнес-партнёр Босова Александр Исаев и Вадим Бугаев, занимающий пост главы ряда компаний Исаева и Босова. Истец требует с ответчиков более 600 млн рублей по одному иску и столько же по другому делу, передаёт ИА REGNUM.

Последнее исковое заявление поступило 7 июля 2020 года, а 13 июля его приняла к производству судья Сороченкова. Сумма иска «о солидарном возмещении убытков, причиненных обществу генеральным директором и участником общества» — 600 478 760 рублей.

В определении суда уточняется, что кипрская компания выступает в интересах ООО «Арктическая горная компания», в котором владеет 50%. Вторая часть в компании принадлежит Александру Исаеву, а Вадим Бугаев числится директором компании — с августа 2014 года. Само ООО учреждено в Подмосковье в августе 2014 года для добычи антрацита открытым способом. По этому же юрадресу, что и АГК, зарегистрированы и другие совместные активы погибшего Босова и Исаева.

Ещё один иск с тем же составом истцов и ответчиков был подан в арбитраж Подмосковья 29 июня 2020 года на сумму 600 478 760,79 рубля. В этом деле речь также идёт о солидарном возмещении убытков. Дело рассмотрят 8 сентября 2020 года.

Напомним, Дмитрий Босов — основатель группы «Аллтек», в которую входит одна из крупнейших угольных компаний РФ — «Сибантрацит».

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Дмитрий Босов был найден мёртвым в мае 2020 года в Усово. Среди версий причин гибели рассматривалось и самоубийство. В населённом пункте «прописаны» несколько компаний Босова и Исаева. Последний был уволен из ООО «Управляющая компания «ВостокУголь» со скандалом. 25 августа суд начнёт рассматривать иск о защите чести и деловой репутации бизнесмена, ответчиками выступают «ВостокУголь», «Сибантрацит» и «Аллтек».