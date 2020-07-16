Москва, , 11:38 — REGNUM Пандемия коронавируса вызвала резкое ускорение мирового структурного кризиса, считает экономист Михаил Хазин. Об этом он заявил 16 июля корреспонденту ИА REGNUM.

«Условно говоря, мы находились в состоянии января-февраля 1930 года, — сказал Хазин. — То есть перед началом того кризиса, который привёл к Великой депрессии. Пандемия коронавируса вызвала резкое ускорение этого структурного кризиса. То есть те вещи, которые должны были произойти за два-три года, произошли буквально за пару месяцев. По этой причине небольшой восстановительный рост может быть, а может и не быть. А дальше с осени кризис продолжится. И действительно, его чуть-чуть приостановили бешеным вбросом денег. Но так как утилизировать эти деньги уже некуда, то он неминуемо вызовет инфляцию. Но проявится это осенью».

Поэтому сейчас, как пояснил Хазин, говорить о том, как будут развиваться события, очень сложно.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее МВФ заявил о том, что вторая волна пандемии коронавируса грозит дополнительными осложнениями экономического кризиса, несмотря на постепенное восстановление после спада.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава МВФ: вторая волна пандемии грозит осложнением кризиса