Москва, , 11:29 — REGNUM До пандемии коронавируса мировая экономика уже стояла перед началом структурного кризиса, считает экономист Михаил Хазин. Об этом он заявил 16 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя информацию Центробанка РФ о том, что «дно» спада мировой экономики пришлось на II квартал.

«Тут враньё всё. Мировая экономика до пандемии не была в состоянии роста. Она поддерживалась за счёт эмиссии, и соответственно по номиналу в некоторых регионах изображался рост, но в реальности его не было, — сказал Хазин. — Это хорошо видно по тому, что не воспроизводится капитал. Причём где-нибудь в Германии это признавалось открыто, и там появились отрицательные ставки. А в США этого не признавали, но тем не менее все всё знали. Полного восстановления не будет. В реальности мировая экономика находилась перед началом структурного кризиса, который предполагает очень значительный спад».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее ЦБ РФ сообщил, что дно спада мировой экономики пришлось на II квартал и в III квартале ожидается переход к росту.