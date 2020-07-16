Москва, 16 июля 2020, 11:27 — REGNUM Современная статистика использует выборочные методы, и поэтому получаемая на выходе картина оказывается искажённой, считает экономист Михаил Хазин. Об этом он заявил 16 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя данные ЦБ РФ о некотором улучшении в РФ «экономической ситуации в июне по сравнению с маем».
То есть, как подчеркнул Хазин, модели дают системную ошибку, причём никто не знает, какую.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее ЦБ РФ сообщил, что с учётом некоторого улучшения экономической ситуации в июне по сравнению с маем падение выпуска в базовых отраслях за апрель-июнь оценивается им в диапазоне 8,5−9% в годовом выражении.
Ранее об этом: В ЦБ оценили падение ВВП России во II квартале 2020 года в 9,5−10%