Москва, , 11:27 — REGNUM Современная статистика использует выборочные методы, и поэтому получаемая на выходе картина оказывается искажённой, считает экономист Михаил Хазин. Об этом он заявил 16 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя данные ЦБ РФ о некотором улучшении в РФ «экономической ситуации в июне по сравнению с маем».

«Невозможно сказать, насколько улучшилась экономика в июне, — сказал Хазин. — Во-первых, ещё очень рано. Есть большие циклы, а статистика всегда запаздывает. И картина того, как июньская экономическая ситуация относится к маю, будет понятна примерно в августе. Сама по себе статистика сильно враная. Причем она враная не только потому, что её искажают, чтобы всё выглядело более красиво, но и системно враная, так как современная статистика использует выборочные методы. И дальше в рамках некоторых моделей она досчитывает большие основные показатели. Проблема в том, что эти модели не учитывают те изменения в экономике, которые произошли из-за кризиса».

То есть, как подчеркнул Хазин, модели дают системную ошибку, причём никто не знает, какую.

«Оценить можно будет только сильно постфактум по каким-то косвенным данным», — полагает экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее ЦБ РФ сообщил, что с учётом некоторого улучшения экономической ситуации в июне по сравнению с маем падение выпуска в базовых отраслях за апрель-июнь оценивается им в диапазоне 8,5−9% в годовом выражении.

Ранее об этом: В ЦБ оценили падение ВВП России во II квартале 2020 года в 9,5−10%