Тбилиси, , 12:02 — REGNUM В Грузию приглашаются на длительное проживание иностранные граждане, которые могут работать дистанционно и хотят жить в безопасной, с точки зрения заражения коронавирусом, стране. Информацию об этом 16 июля распространяет пресс-служба министерства экономики.

«У Грузии в мире имидж страны, безопасной с эпидемиологической точки зрения, и мы хотим использовать эту возможность», — приводят в пресс-службе слова главы минэкономики Натии Турнавы.

Сообщается, что в Грузию готовы пустить всех, кто планируют пробыть в стране более полугода. Этим иностранцам нужно будет пройти двухнедельный карантин за свой счет.

Турнава отметила, что данная мера позволит поддержать владельцев ресторанов, гостиничный бизнес и предпринимателей, зарабатывающих на сдаче в аренду жилых помещений.

Напомним, правительство Грузии разрешило беспрепятственно въезжать в страну жителям Германии, Франции, Эстонии, Латвии и Литвы. Для жителей других стран ЕС граница тоже открыта, но им придётся пробыть две недели в карантине.