Москва, , 11:22 — REGNUM США не получается сорвать российско-европейские энергетические проекты, какие бы новые санкции они не анонсировали, но «экономические санкции оказывают влияние на сроки окончания работ». Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 июля, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

«США теряют влияние на Европу и судорожно ищут способ удержать господство над политикой и рынками региона. Для этого Вашингтон традиционно использует методы торговых войн, шантаж и угрозы», — отметил парламентарий.

Грубейшее давление США, вынуждает европейские страны к определению собственной позиции по отношению к национальному суверенитету, сказал депутат.

Госдепартамент США намерен включить «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» в проекты, подпадающие под санкции закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).

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