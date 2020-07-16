Черкесск, , 11:20 — REGNUM Компания «Россети» направит на улучшение качества энергоснабжения Карачаево-Черкесии 1,2 млрд рублей. На эти средства планируется провести масштабную реконструкцию электросети. Работы планируется проводить в течение полутора лет — до середины 2022 года.

Такая информация прозвучала 15 июля в ходе встречи генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» Виталия Иванова с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым. Серьезные инвестиции в энергохозяйство республики послужат повышению качества и надежности электроснабжения населения.

В настоящее время в Карачаево-Черкесии ведутся ремонтные работы на энергообъектах республики. Одним их важных этапов станет увеличение трансформаторной мощности подстанции «Южная», которая снабжает электричеством значительную часть столицы КЧР.

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