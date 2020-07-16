Москва, , 11:15 — REGNUM В июне 2020 года в Москве зарегистрировано 6468 договоров участия в долевом строительстве в жилом и нежилом фондах, сообщили 16 июля в управлении Росреестра по Москве.

Этот результат на 64% выше показателя мая 2020 года, когда заключили 3939 договоров. Тем не менее, количество сделок более чем вдвое ниже июня 2019 года. Тогда заключили 14 461 ДДУ.

На первичном рынке жилья рост по сравнению с маем составил 57%, а снижение по отношению к прошлогоднему июню — 58%.

По мнению главы управления Игоря Майданова, рост числа зарегистрированных договоров обсуловлен рядом факторов, в том числе и возвращением москвичей к привычной жизни.

«При этом даже снижение июньского показателя более чем в два раза в годовом выражении объясняется рекордным за все годы числом зарегистрированных ДДУ в июне прошлого года, обусловленным грядущим на тот момент переходом рынка на проектное финансирование», — сказал он.