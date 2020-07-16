Пекин, , 11:29 — REGNUM Темпы роста ВВП в Китае составили 3,2% в годовом выражении по итогам второго квартала 2020 года. Такие данные опубликованы национальным бюро статистики КНР.

Это показатель превысил прогнозы Reuters и Caixin, составлявшие 2,5% и 2,6% соответственно.

Активнее всего восстанавливается в Китае промышленность. Так, в июне темпы роста выпуска ускорились до 4,8% в годовом выражении, в мае показатель составлял 4,4%. Господдержка строительной отрасли позволила активно нарастить производства цемента и стали.

Розничные продажи не дошли до уровня прошлого года, их объём пока на 1,8% меньше. Один из факторов здесь — сокращение потребительских расходов в сфере общепита, оно составило 15,2%.

Цены на недвижимость растут ускоренными темпами. Официальный показатель безработицы составил в июне 5,7%, это самый низкий показатель за последние пять месяцев.