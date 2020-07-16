Сеул, , 11:11 — REGNUM Центральный банк Южной Кореи заморозил учётную ставку на уровне 0,5%. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей ЦБ.

По их словам, данное решение было принято 16 июля в ходе заседания совета по денежно-кредитной политике.

Напомним, что в марте Банк Кореи уже понижал ставку на 0,5%, в апреле — замораживал, а в мае — вновь понизил 0,25%.

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Специалисты ЦБ прогнозируют, что в 2020 году темпы роста экономики страны будут ниже первоначальных прогнозов, поскольку в стране наблюдается сокращение объёмов экспорта, падение частного потребления и спад объёмов инвестиций в производственные мощности.