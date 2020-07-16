Москва, 16 июля 2020, 11:02 — REGNUM Показатели падения российского ВВП стали приближаться к уровню 2010 года по итогам девальвации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 июля заявила экономист Михаил Хазин. Так он прокомментировал данные Центрального банка России, согласно которым падение ВВП России во II квартале 2020 года составило 9,5−10% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, согласно бюллетеню департамента исследований и прогнозирования Банка России «О чём говорят тренды», снижение ВВП России во II квартале 2020 года составило 9,5−10% в годовом выражении.
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