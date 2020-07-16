Москва, , 11:02 — REGNUM Показатели падения российского ВВП стали приближаться к уровню 2010 года по итогам девальвации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 июля заявила экономист Михаил Хазин. Так он прокомментировал данные Центрального банка России, согласно которым падение ВВП России во II квартале 2020 года составило 9,5−10% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

«Обратите внимание, что эти показатели почти аналогичны тем, которые были в 2010 году по итогам девальвации, — сказал Хазин. — Падение ВВП в 9,5−10% — это очень много для любой экономики. Поскольку есть отрасли, которые практически ему не подвержены (типа бюджетников), то для определённых отраслей падение составляет 30−35%. Это очень много, потому что 40% — это коллапс. То есть падение на 40% — это смерть отрасли. Полностью. Её надо восстанавливать с нуля. Иными словами, в России несколько отраслей подошли к тотальному коллапсу. В том числе малый и средний бизнес».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, согласно бюллетеню департамента исследований и прогнозирования Банка России «О чём говорят тренды», снижение ВВП России во II квартале 2020 года составило 9,5−10% в годовом выражении.

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