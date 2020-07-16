Москва, , 11:02 — REGNUM Нефть подорожала на торгах в среду, 15 июля, отметив в моменте максимумы 23 июня на подходе к отметке 44 доллара за баррель. К концу дня Brent слегка откатилась, а на утренних торгах в четверг торгуется с небольшим снижением, осциллируя в районе 43,50 долларов. Об этом 16 июля сообщил ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

По его словам, участники рынка сдержанно отреагировали на решение стран ОПЕК+, которые ожидаемо договорились увеличить добычу, ослабив квоты, которые действовали на протяжении последних трех месяцев. Позитивным моментом в вердикте экспортеров стал тот факт, что вместо обозначенных в соглашении 7,7 млн баррелей в день снижение составит 8,2 млн баррелей, тогда как на сегодняшний день картель и его союзники ограничивают производство на 9,7 млн баррелей в день.

Тем временем, отметил эксперт, официальный отчет Минэнерго США подтвердил, что на прошлой неделе запасы сырой нефти в стране сократились на 7,5 млн баррелей. Запасы бензина упали на 3,1 млн баррелей. Падение запасов воспринимается участниками рынка как признак оживления потребления энергоносителей.

В целом нефтяные цены остаются достаточно стабильными, и текущий период затишья может предвещать важный прорыв в том или ином направлении. Для «быков» главная цель сейчас проходит на отметке 44 доллара за баррель, отметил он.