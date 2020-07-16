Лондон, , 11:09 — REGNUM Руководство Китая намекнуло на проваленный премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном «тест», относящийся к будущим торговым сделкам Британии и КНР. В Китае также грозят Лондону расплатой за запрет для концерна Huawei развивать британские сети связи 5G, пишет британский ежедневник The Times.

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что Джонсон не прошёл «тест с лакмусовой бумажкой», который определяет направление движения британского рынка после Brexit и то, будет ли среда для британского бизнеса в Китае открытой, справедливой и недискриминационной.

Речь здесь идёт об одном из программных обещаний Джонсона обеспечить всех в Великобритании сверхбыстрым широкополосным интернетом к 2025 году. Выполнение этого обещания оказалось под угрозой из-за отказа Британии от использования технологий китайской корпорации Huawei при развитии сетей 5G.

Слова Чжао, отмечает газета, содержат угрозу для перспектив ведущих британских компаний, которые работают в КНР: BP, Diageo, Glaxosmithkline, InterContinental Hotels, Jaguar Land Rover.

Китайский посол в Великобритании Лю Сяомин написал в Twitter, что решение Великобритании по Huawei является неверным, оно разочаровывает. Это ставит под сомнение способность Лондона обеспечить открытую, справедливую и недискриминационную деловую среду для зарубежного бизнеса.

Министр цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Великобритании Оливер Дауден объявил 14 июля, что с начала 2021 года телекоммуникационным компаниям запретят покупать оборудование Huawei. А к 2027 году технологии этой компании полностью удалят из британской 5G-сети.

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