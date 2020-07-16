Москва, , 10:38 — REGNUM По итогам министерской встречи представителей стран ОПЕК+ в среду, 15 июля, было принято ожидаемое решение об увеличении добычи нефти с августа на 2 млн барр./сутки. Такой вердикт был заранее учтён в ценах и не повлиял на их снижение. Об этом 16 июля сообщил ИА REGNUM главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

По его словам, рынок в чуть большей степени отреагировал на снижение запасов нефти в США как показатель сокращения избытка предложения. Они уменьшились на 7,5 млн барр., хотя неделей ранее повышались на 5,7 млн барр. Нефтяные котировки несколько повысились до рубежей около $43,5 за баррель Brent. Это выступает фактором относительной поддержки рубля, так же, как и продолжающийся период выплат дивидендов российскими компаниями, с повышенным спросом на рубль, отметил эксперт.

В то же время, добавил Гойхман, к четвергу незначительно ослабла склонность к рискам на финансовых рынках, что оказывает давление на рисковые активы, в том числе российскую валюту. Это приводит и к определённому усилению доллара на мировом валютном рынке и способствует повышению его курса и к рублю.

По его словам, в течение дня 16 июля не ожидается значимых событий, способных активно повлиять на курс. Данные о Международных резервах ЦБ вряд ли существенно воздействуют на него, поскольку вероятно незначительное отклонение от предыдущего показателя $569, 8 млрд. Соответственно, в четверг сохранится текущий актуальный диапазон 70,4−71,4 руб./долл.