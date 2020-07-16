Тбилиси, , 10:37 — REGNUM Грузинские производители хирургических масок из полипропилена начали экспорт продукции в США и Европу. Об этом 16 июля рассказала агентству «ИнтерпрессНьюс» министр экономики Грузии Натия Турнава.

«Они поступили на экспорт в европейские страны, на Украину, а также в Соединенные Штаты», — сказала глава экономического ведомства.

Она добавила, что раньше экспорт такой продукции власти Грузии запрещали, пока не насытился внутренний рынок. Турнава подчеркнула, что производство масок было развернуто в кратчайшие сроки и при содействии правительства, благодаря чему Грузия, в которой ранее не было такого производства, стала экспортировать средства защиты.

Стоит отметить, что швейные предприятия в Грузии с началом пандемии начали шить марлевые повязки. Их, в отличие от полипропиленовых, на экспорт не отправляют, а распространяют внутри страны. В Грузии за нарушения режима ношения масок наказывают штрафом.

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