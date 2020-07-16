Воронеж, , 10:27 — REGNUM 39 тыс. 713 человек зарегистрированы в качестве безработных в Воронежской области на 15 июля 2020 года, данные опубликованы департаментом труда и занятости населения региона. При этом число вакантных мест более чем в два раза меньше, чем число зарегистрированных безработных.

«По состоянию на 15.07.2020 г. в органах службы занятости населения Воронежской области зарегистрировано в качестве безработных 39 713 чел., работодателями заявлена информация о наличии 17 044 вакантных рабочих мест», — говорится в сообщении.

По официальным данным, на 15 июля уровень регистрируемой безработицы составил 3,4%, коэффициент напряженности на рынке труда — 2,6 единицы.

Как сообщало ИА REGNUM, на 22 июня число зарегистрированных безработных в регионе составляло 34,8 тыс. человек, уровень безработицы составлял 2,9%. С 1 марта по 22 июня работу потеряли 11,6 тыс. воронежцев.