Иркутск, , 09:53 — REGNUM Спустя год после мощнейшего наводнения в Иркутской области удалось восстановить более 80 км автомобильных дорог (42,8 км из них — регионального значения, 38,9 км — местного). Об этом сегодня, 16 июля, сообщает официальный сайт региона со ссылкой на слова исполняющей обязанности министра строительства, дорожного хозяйства Приангарья Светланы Свиркиной.

В районах Приангарья, пострадавших от наводнения в 2019 году, восстановлено более 80 километров автодорог Правительство Иркутской области

Чиновница также отметила, что до конца 2020 года в регионе планируется восстановить 65,1 км автомобильных дорог и восемь мостов местного значения.

Как уже сообщало ИА REGNUM, мощнейшее наводнение в Иркутской области началось в ночь на 26 июня 2019 года: после продолжительных дождей реки вышли из берегов и подтопили более 100 населённых пунктов. Тогда весь мир облетели страшные кадры: целые дома и усадьбы плыли по реке, разбиваясь под коммунальным мостом.

Президент России Владимир Путин трижды побывал в регионе, решая проблемы его жителей.