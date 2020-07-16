Москва, , 09:51 — REGNUM В сложившихся условиях неопределенности относительно глубины и длительности экономического спада российские банки, скорее всего, не пойдут на активное наращивание портфеля необеспеченных кредитов, считает независимый финансовый аналитик Михаил Хромов. Об этом он заявил 16 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя информацию о том, что поток заявок на получение розничных кредитов в РФ достиг докризисного уровня. Как подчеркнул Хромов, данные банков и кредитных бюро показывают, что наибольшим спросом пользуются необеспеченные кредиты и ипотека.

«Рост спроса на ипотеку, очевидно, связан со снижением процентных ставок по ипотечным кредитам. С конца апреля вступило в силу постановление Правительства, согласно которому банки получают возмещение по недополученным доходам, если заемщик получает кредит по ставке не выше 6,5% годовых. Это уже привело к значительному снижению в мае 2020 г. средней ставки по выдаваемым кредитам до 7,4% годовых, тогда как еще в начале года ставки были близки к 9% годовых. Дополнительное влияние оказывает и общее снижение процентных ставок в российской финансовой системе вслед за уменьшением Банком России уровня ключевой процентной ставки», — сказал Хромов.

Однако с потребительскими необеспеченными кредитами, как пояснил экономист, ситуация несколько иная. На этом сегменте рынка одним из драйвером спроса является просадка в доходах населения, хотя ожидания более низких ставок и по потребительским кредитам также стимулируют спрос со стороны потенциальных заемщиков. При этом, по мнению Хромова в текущих условиях неопределенности относительно глубины и длительности экономического спада банки, скорее всего, не пойдут на активное наращивания портфеля необеспеченных кредитов, а наоборот будут выдавать такие кредиты более осторожно.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Москве льготных ипотечных кредитов уже выдано на сумму свыше 40 млрд рублей.

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