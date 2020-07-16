Москва, , 09:42 — REGNUM В Москве вырос промышленный экспорт в Израиль, Мексику и Вьетнам, сообщил 16 июля вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

По его словам, наиболее активно растёт экспорт московских промтоваров в Израиль — за пять месяцев 2020 года примерно в семь раз.

«С января по май 2020 года производители экспортировали промышленных товаров на 47,8 млн долларов США, это почти в семь раз превышает показатели 2019 года за аналогичный период и почти в два раза больше, чем в целом за последние два года», — сказал Ефимов.

Вице-мэр отметил, что роста удалось добиться благодаря экспорту товаров механического оборудования и коммуникационной аппаратуры.

Втрое вырос объём поставок в Мексику, в 2,5 раза — во Вьетнам.

Глава департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Александр Прохоров пояснил, что внешнеэкономическим связям города содействует центр «Моспром».

"В последнее время значительно вырос интерес иностранного бизнеса к научным исследованиям и разработкам, операциям с недвижимостью и логистикой», — сказал Прохоров.