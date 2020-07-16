Москва, , 09:41 — REGNUM В среднесрочной перспективе целевые показатели цены на нефть будут составлять 60 долларов за баррель, считает аналитик Investing.com Барани Кришнан. Об этом он заявил 16 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя информацию о том, что ОПЕК улучшила прогноз по снижению глобального спроса на нефть в 2020 году на 100 тыс. баррелей в сутки.

«По сути, ОПЕК делает все возможное для повышения цен, многие аналитики склонны верить, что в среднесрочной перспективе целевые показатели будут составлять $60 за баррель, — сказал Кришнан. — Однако есть риск, что не все страны-участницы ОПЕК станут соблюдать квоты, как только Саудовская Аравия объявит о наращивании добычи. При этом поставки из США вряд ли подскочат в тот же самый момент, и рынок нефти сможет избежать обрушения. Вряд ли на рынок хлынет поток нефти, но вероятно, что многие страны начнут нарушать соглашение, что приведет к снижению цен на нефть. В апреле Саудовская Аравия смогла убедить группу из 23 стран-поставщиков нефти сократить совокупный объем добычи на 9,7 млн баррелей в сутки, объяснив эту инициативу масштабным обвалом спроса на сырье».

Теперь, как подчеркнул аналитик, Саудовская Аравия и большинство участников коалиции выступают за смягчение квот.

«Официальные лица ОПЕК на условиях соблюдения конфиденциальности сообщили журналистам, что Эр-Рияд предложит ОПЕК+ смягчить ограничения на 2 миллиона баррелей в сутки до 7,7 миллионов баррелей», — добавил Кришнан.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее министр энергетики России Александр Новак заявил, что Россия в июне на 99% выполнила свои обязательства по сокращению объёмов добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+.

Читайте ранее в этом сюжете: Минэнерго: Россия исполнила сделку ОПЕК+ в июне на 99%