Ульяновск, , 09:31 — REGNUM В Ульяновской области планируется направить на решение проблем обманутых дольщиков ещё 90 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам личного приёма граждан в отделении партии «Единая Россия».

Губернатор Сергей Морозов провёл приём по вопросам социальной поддержки жителей региона, пострадавших от недобросовестных застройщиков. На встречу пришли пострадавшие дольщики микрорайонов «Запад-1» и «Центральный» Ульяновска.

«Мы планируем направить ещё 90 млн рублей на решение проблем обманутых дольщиков. Подробно рассмотрели дополнительную социальную поддержку людей, этот вопрос также нельзя снимать с контроля», — подчеркнул Сергей Морозов по итогам приёма граждан.

Эти средства будут предусмотрены для завершения строительства двух проблемных домов. Всего за последние два года, по словам губернатора, в регионе сдано 14 долгостроев, шесть из которых — в 2020 году. На эти цели из региональной казны направлено 152 млн рублей.

В профильном ведомстве отмечают, что с дольщиками будет проводиться индивидуальная работа. По словам министра семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской Натальи Исаевой, будут определены соответствующие специалисты, которые «детально будут изучать ситуацию каждой семьи и вместе искать решение вопросов».

«Сейчас на семьях большая финансовая нагрузка: необходимо снимать жилье из-за не завершенного строительства, готовить детей к новому учебному году. Поэтому по итогам личного приема по поручению главы региона принято решение об оказании адресной материальной помощи ульяновцам, которые обратились к губернатору», — отметила Исаева.

Сергей Морозов также поручил выяснить, сколько бюджетников среди обманутых дольщиков и поручил проработать вопрос оказания помощи со стороны работодателей. Также он поставил задачу продумать, как это можно реализовать с другими работодателями. Между тем, ульяновские власти напоминают, что семьям, которые попали в трудную жизненную ситуацию, необходимо обратиться в отделение соцзащиты своего района «для последующей отработки в индивидуальном порядке».

Что касается проблемных объектов, то по данным регионального минстроя, готовность домов №№ 37 и 46 в микрорайоне «Запад-1» составляет соответственно 79% и 70%, на достройку необходимо 51,79 млн и 33,81 млн рублей. Дом №31 завершен на 85%.

Отметим, что 3 июля губернатор Сергей Морозов встретился с руководителем федерального ППК Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Константином Тимофеевым и обсудил вопрос достройки домов застройщиков-банкротов. На встрече речь шла о семи проблемных объектах. На следующей неделе ожидается приезд комиссии федерального фонда для оценки объектов, по итогам работы будет приниматься решение о достройке домов или выплате компенсаций.

Напомним, в апреле 2020 года было заключено соглашение о софинансировании с федеральным Фондом защиты прав дольщиков, в рамках которого предусмотрено выделение из федерального бюджета 1,4 млрд рублей, со стороны регионального бюджета — 325 млн рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ульяновской области на долгострои направят 1,4 млрд рублей