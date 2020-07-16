Вашингтон, , 09:32 — REGNUM Южнокорейская компания Hyundai объявила об отзыве более 272 000 автомобилей в Соединенных Штатах. Об этом 16 июля сообщает Yonhap со ссылкой на представителя компании.

Причиной отзыва является возможный перегрев электрической розетки на приборной панели, который может привести к возгоранию.

По словам представителя компании, последние отзывы касаются компактного седана Elantra и среднеразмерной Sonata, выпущенных в период между 2011 и 2012 годами. Кроме того, отзыву подлежат также субкомпактный Accent и хэтчбек Veloster, выпущенные в 2012 году.

Проблема возникает, когда воздушный компрессор, используемый для накачивания шин, надолго вставлен в розетку. Компания Hyundai получила девять сообщений о возгораниях. При этом никто не пострадал. В конце августа планируется отправить письма, чтобы уведомить владельцев автомобилей о запланированном отзыве.

Ранее стало известно, что компания Hyundai запатентовала в России четыре названия для электрокаров под маркой Genesis, которая принадлежит южнокорейской компании.

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