Махачкала, , 09:32 — REGNUM Госпрограмма социально-экономического развития горных территорий стартовала в Дагестане в 2020 году. На ее реализацию в бюджете республики в этом году заложено 70 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 16 июля в пресс-службе минэкономразвития региона.

В рамках госпрограммы планируется выполнить семь мероприятий. На пять из них предусмотрено субсидирование до 50% затрат на реализацию инвестпроектов: на приобретение оборудования по производству пищевой продукции, покупку личными подсобными хозяйствами малогабаритной сельскозтехники, строительство малогабаритных теплиц, возведение логистических центров, а также на модернизацию предприятий по производству промпродукции.

В уставный капитал лизингодателя (ОАО «Дагагроснаб») будет внесено 10 млн рублей для приобретения сельхозтоваропроизводителями техники, оборудования и транспортных средств производственного назначения. Кроме того, будет учрежден и выделен грант на проведение научно-исследовательской работы по анализу социально-экономического положения горных территорий.

Госпрограмма «Социально-экономическое развитие горных территорий Республики Дагестан» была утверждена постановлением правительства региона 18 февраля 2020 года и рассчитана до 2024 года. На весь период ее реализации из республиканского бюджета будет выделено 500 млн рублей, еще 688 млн рублей власти планируют привлечь из внебюджетных источников.