Сеул, , 09:31 — REGNUM В 2019 году иностранные туристы, интересующиеся корейской поп-культурой халлю, потратили в среднем 1,21 млн вон (~$1007) на человека. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей туристической организации Korea Tourism Organization.

Согласно опубликованным данным, наибольшая сумма средств была потрачена на шоппинг ($302), за ней следуют проживание ($184), питание ($155), покупку различных товаров, связанных с музыкальной культурой ($138)

Известно, что в прошлом году Южную Корею посетили 1,11 млн иностранцев, интересующихся корейской поп-культурой, что составляет 7,4% от общего туристического потока.

Отмечается, что число иностранцев, интересующихся корейской поп-культурой, кухней и религией и посетивших страну в прошлом году, оценивается в 8,55 млн человек, что составляет 55,3% от общего числа. Общая сумма средств, потраченная данными туристами, составила $1,12 млрд.

Корейская волна или халлю — понятие, относящееся к распространению современной культуры Южной Кореи по всему миру.