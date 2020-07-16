Симферополь, , 09:19 — REGNUM На один рубль снижены цены на бензин АИ-95 и АИ-92 и на 50 копеек на дизельное топливо в Республике Крым с 16 июля. Об этом на своей странице в Facebook написал глава Крыма Сергей Аксёнов.

«С 16 июля в Крыму будут на 1 рубль снижены цены на бензин АИ-95 и АИ-92 и на 50 копеек — на дизельное топливо. Это стало возможным благодаря договоренности правительства Республики Крым с нефтетрейдерами», — написал Аксёнов.

Глава Крыма также связал рост стоимости бензина и дизтоплива в Республике с повышением цен на Санкт-Петербургской Международной товарно-сырьевой бирже в мае — июне на 27%, а также с логистическими проблемами.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно о том, что УФАС Крыма возбудило дело против местной сети АЗС «ТЭС».

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