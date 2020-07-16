Ташкент, , 09:03 — REGNUM Комплексное и системное реформирование лицензионных и разрешительных документов для бизнеса планируют провести в Узбекистане. Соответствующий проект указа президента республики опубликован на портале обсуждения проектов нормативно-правовых документов.

Согласно проекту, на первом этапе отменят лицензии и документы, которые не влекут за собой вреда для здоровья граждан. Кроме того, планируется уменьшить число необходимых документов путем внедрения информационных технологий.

На втором этапе планируется провести кодификацию и систематизацию актов законодательства в сфере лицензирования. Будут созданы регламенты и паспорта госуслуг. Власти республики намерены отменить с 2021 года 19 видов лицензий и 21 вид разрешений.