Вашингтон, , 09:15 — REGNUM Вторая волна пандемии коронавируса грозит дополнительными осложнениями экономического кризиса, несмотря на постепенное восстановление после спада. Об этом говорится в заявлении директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Кристалины Георгиевой, опубликованном 16 июля на сайте организации.

Она отметила, что экономическая активность, пережившая в начале года беспрецедентный спад, начала в мире постепенно восстанавливаться. Трудности, однако, ещё не преодолены.

«Вторая крупная глобальная волна заболевания может привести к дальнейшим осложнениям», — добавила Георгиева.

Новая фаза кризиса требует дальнейшей политической сноровки и действий, обеспечивающих общее восстановление, полагает глава МВФ.

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