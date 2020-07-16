Пенза, , 08:53 — REGNUM В Пензе подан иск о банкротстве в отношении компании «Пензагропромхимия». Соответствующее заявление опубликовано на сайте Арбитражного суда Пензенской области, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на картотеку суда.

Скриншот страницы с сайта Арбитражного суда Чувашии Kad.arbitr.ru

Заявление зарегистрировано 15 июля, дело пока не приято в производство. Ответчиком выступает ООО «Пензагропромхимия», речь идёт о признании общества банкротом. Размер задолженности не указан.

По данным ЕГРЮЛ, «Пензагропромхимия» зарегистрировано в Пензе в 2010 году, уставный капитал составляет 26 554 536,7 рублей. Учредителем является общество «Областной агропромышленный холдинг». Основной вид деятельности — оптовая торговля удобрениями и агрохимическими продуктами.